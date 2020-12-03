Екс-нардеп та забудоник Максим Микитась перебуватиме під домашнім арештом

Колишнього нардепа та голову компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася, який підозрюється у заволодінні майна Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, випустили з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомила низка українських видань із посиланням на власні джерела у антикорупційних органах.

Як пише «Українська правда», речниця Вищого антикорупціного суду Олеся Чемерис підтвердила, що 2 грудня відбулося засідання по цій справі, однак не повідомила інших подробиць. Водночас джерела видання стверджують, що Микитась на засіданні пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

«РБК-Україна» із посиланням на власні джерела уточнює, що після цього суд задовольнив клопотання САП і відпустив Микитася з СІЗО під домашній арешт.

Нагадаємо, що екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту у цій же справі. 2 грудня стало відомо, що він відшкодував державі 50 млн грн.