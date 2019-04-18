Після публікації ZAXID.NET статті «Загублений» про невідомого чоловіка, який уже понад вісім місяців живе у львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги, журналістам вдалося розшукати рідних чоловіка.

Після перенесеного інсульту пацієнт частково втратив пам’ять, практично не розмовляє, у нього паралізована права рука і ампутована права нога. Але журналістам спільно з лікарями, пацієнтами, що лежали з чоловіком в одній палаті, вдалося встановити, що цей невідомий чоловік – мешканець Вінниччини. Звати його – Мельник Микола Андрійович. Йому 63 роки. І у нього троє дітей – два сини і донька. Є сестри, племінники. Аби з’ясувати цю інформацію, журналістам знадобилося неповних три дні.

До пошуку рідних чоловіка добровільно підключилося дуже багато людей

Три дні тому ми розповіли про чоловіка, який вісім місяців живе у лікарні і ніхто не знає, хто він, звідки він і як опинився на вулиці у Львові без жодних документів. Лікарі зверталися до працівників поліції, але вони не допомогли їм вирішити цю проблему.

До пошуку рідних чоловіка радо підключилося дуже багато людей. Колеги з «Жмеринської газети» опублікували на своїй сторінці у Facebook нашу статтю «Загублений», яку читачі активно поширювали. Працівники соцзахисту Жмеринської міської ради на наше прохання розшукали чотирьох мешканців міста, які мали прізвище – Микола Мельник, дали їхні адреси. За віком підходили лише два чоловіки з чотирьох і ZAXID.NET через соціальні мережі попросив працівників поліції Жмеринки піти за цими адресами і з’ясувати, чи жив там Микола Мельник, може хтось з родичів впізнає на фото чоловіка, що у лежить у львівській лікарні.

Невдовзі ми отримали відповідь: «За першою адресою Микола Мельник помер приблизно два роки тому, за другою – чоловік живе. Про того, що у львівській лікарні, нічого не знають».

До пошуків родичів чоловіка підключилися і колеги-журналісти з ТРК «Україна», вони зробили телесюжет для випуску новин про невідомого.

У четвер, 18 квітня, у ZAXID. NET зателефонував завідувач 1-го терапевтичного відділення лікарні Михайло Чикеречко, де живе загублений чоловік, і повідомив: є перші втішні новини - на електронну адресу лікарні надійшло повідомлення від племінниці чоловіка Юлії Коломієць.

«У вашій лікарні уже 8 місяців перебуває чоловік, який втратив пам’ять, Мельник Микола Андрійович, уродженець Вінницької області Жмеринського району с.Ярошенка. Ми точно не впевнені, чи то саме він, але хотілося б знати, чи є у нього на руці татуювання «перстень з промінням». Я його племінниця, у нього є ще дві сестри», - написала Юлія.

Татуювання на середньому пальці лівої руки у чоловіка справді є і воно схоже на перстень з промінням.

Татуювання на лівій руці Миколи Мельника (фото ZAXID.NET)

Після обіду, 18 квітня, була ще одна звістка зі Жмеринки. Друга племінниця Леся побачила у Facebook статтю «Загублений» і фото, на якому впізнала чоловіка.

«Це брат мого батька – Микола Мельник. Мій тато чомусь не спілкувався з ним, але коли я приїжджала до бабусі в село, я бачила цього чоловіка. Це справді Микола Мельник, я впізнала його, хоч не бачила років 18-20», - сказала ZAXID.NET Леся.

Нам вдалося з’ясувати, що Микола Мельник у молоді роки не дружив з законом. Його неодноразово судили, він доволі велику частину життя провів у колонії. Рідні навіть думали, що він там і помер.

У Миколи Мельника - троє дітей: два сини і донька

А ще ZAXID.NET з’ясував, що у Миколи Мельника – троє дітей: два сини і донька. Син Олександр і донька Тетяна від першого шлюбу, і син Андрій – від другого. З Андрієм нам вдалося навіть поспілкуватися.

«Я не спілкувався з батьком десь років 20. Коли він пішов, мені було років 12. Нічого доброго про нього у пам’яті не залишилося, постійно бив маму. З його сином і донькою від першого шлюбу я спілкуюся, а батько ними і не цікавився. Зі старшим сином влаштував бійку з ножем. Навіть не хочеться про це говорити», - каже Андрій.

За словами Андрія, батька неодноразово судили за важкі злочини. Де він відбував останнє покарання, не знає, але двічі вже передавали інформацію, що батько у колонії помер.

У Миколи Мельника є дві сестри: старша Ольга і молодша Ніна.

Чи заберуть рідні Миколу Мельника зі Львова до себе на Вінниччину? Наразі рідні радяться, як краще зробити.

«Додому ми, діти, його не заберемо,сестри також, мабуть, ні, але і у Львові не залишимо. Може знайдемо для нього заклад, щось на зразок будинку для літніх людей, де за ним будуть доглядати. Він був поганим батьком, але він все-таки батько», - каже Андрій.

У цій заплутаній непростій істрії є ще одне нез’ясоване питання: де Микола Мельник відбував покарання і як без жодних документів опинився на вулиці Львова? Але це ми вже залишимо з’ясувати працівникам поліції.