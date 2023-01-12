Зниклого два роки тому 38-річного мешканця Рівного знайшли мертвим у водоймі. Рештки тіла виявили ще в липні минулого року, але офіційно підтвердити особу загиблого змогли лише після експертиз у січні 2023 року. Наразі поліція не повідомляє, що саме стало причиною смерті.

Зазначимо, що рештки тіла у штучній водоймі на території підприємства по вулиці Соборній у Рівному знайшли ще в липні 2022 року. Напівскелетовані рештки виявила 30-річна рівнянка, вона ж і звернулась до правоохоронців.

Труп та фрагменти одягу спрямували на судово-медичну експертизу. Про її результати стало відомо у четвер, 12 січня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. «️Відповідно до висновків ряду судових експертиз, призначених у рамках кримінального провадження, загиблий – мешканець обласного центру 1983 року народження, який зник безвісти у березні 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 38-річного чоловіка оголосили в розшук в листопаді 2021 року. Тоді до поліції звернулась сестра зниклого. Вона повідомила, що брат з березня не виходить на зв'язок. З її слів, чоловік не вперше йшов з дому.