Тіло виявили на болотистій місцевості неподалік селища Квасилів

Біля селища Квасилів на Рівненщині поліцейські виявили тіло 65-річного мешканця села Колоденка, який зник 24 квітня. 65-річний Віктор Ліскевич вийшов з дому ввечері і більше не зв'язок на виходив. Причини смерті чоловіка з'ясують судмедексперти.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, тіло чоловіка без ознак життя знайшли у середу, 27 квітня, на болотистій місцевості неподалік селища Квасилів. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не знайшли.

«Місцезнаходження розшукуваного поліцейським вдалося виявити за допомогою спеціальних технічних засобів. Тіло доставили у морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 65-річний Віктор Ліскевич вийшов з дому близько 18:00 у неділю, 24 квітня. Відтоді на зв'язок він не виходив. Чоловіка одразу оголосили в розшук.