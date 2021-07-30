Раніше літній чоловік неодноразово зникав з дому, але ненадовго

У Ковелі розшукали 62-річного чоловіка, який зник ще у березні. Знайшли його за 200 км від домівки. Літній чоловік має проблеми з пам’яттю, до цього неодноразово зникав, але ненадовго. У Ковелі його прихистили в місцевій лікарні. Наразі чоловік вже вдома, з рідними.

Про історію пошуків 62-річного зниклого чоловіка повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини у п’ятницю, 30 липня. За їхньою інформацією, літній чоловік пішов із дому в березні цього року. Спершу рідні шукали його самотужки. До цього такі ситуації виникали, оскільки він має проблеми з пам’яттю, втім, зникав ненадовго. Цього ж разу, після невдалих пошуків до поліції звернулась сестра зниклого.

Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук, але це не дало результату, оскільки його ніхто не бачив. Втім, поліцейський офіцер Ямпільської громади Олег Палига продовжував пошуки. Він знайшов зниклого аж у липні за 200 км від дому, у Ковелі на Волині.

«Як виявилось, зниклий декілька місяців мандрував країною, аж поки не опинився на Волині. Він нічого про себе не розповідав, не мав документів. Але чоловіка прихистили у місцевій лікарні, де його і розшукав Олег Палига», – йдеться у повідомленні поліції. Також у прес-службі зазначили, що нині чоловік вже вдома, з рідними.