У селі біля Рівного місцевий мешканець виявив тіло мертвої жінки. Наразі її особу встановили – це 87-річна мешканка села Городище біля Рівного, яка з листопада вважалась зниклою безвісти.

Зазначимо, що про її зникнення 16 листопада поліцію повідомила донька. Рідні вважали, що жінка могла піти у напрямку дачного будинку, що у селі Городище Рівненського району. Втім, після проведеного подворового обходу місцеві жителі запевнили, що її тут ніхто не бачив.

Тіло жінки без ознак життя 10 березня виявив 24-річний мешканець сусіднього села Бармаки. Він повідомив поліцейських, що за АЗС у стічній канаві лежить тіло людини. Слідчо-оперативна група встановила, що померлою може бути 87-річна розшукувана.

«Сьогодні, 13 березня, родичі померлої опізнали рівнянку за ключами, годинником та одягом, в якому вона пішла з дому. Крім того, у жінки була наявна особлива прикмета – шрам на голові. Наразі триває судово-медична експертиза», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на її тілі не виявили.