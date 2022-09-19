57-річна жінка не пам'ятала, звідки вона та як її звати

Зниклу тиждень дому 57-річну мешканку Івано-Франківщини знайшли за 170 км у Тернополі. Жінка попросилась до місцевого медзакладу переночувати і пояснила, що не пам'ятає, звідки вона. Поліцейські знайшли її в базах оголошених у розшук громадян. Виявилось, що вона пішла з дому ще 12 вересня. Як саме вона дісталась до Тернополя, наразі невідомо.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, близько 23:00 у неділю, 18 вересня, до поліції звернулись медики. Вони повідомили, що до медзакладу на вулиці Клінічній у Тернополі проситься переночувати 57-річна жінка, яка не пам'ятає, звідки вона.

«Жінка змерзла, перехвилювалася та не могла згадати як її звати та де її дім. Патрульні заспокоїли громадянку та пообіцяли допомогти. Вже за деякий час вона згадала, як її звати», – йдеться у повідомленні.

У базі даних патрульні знайшли інформацію про те, що її розшукують в Івано-Франківській області. Жінка вийшла зі свого дому в селищі Кути Косівського району 12 вересня. Згодом до поліції звернулась її невістка. Таким чином, жінка перебувала поза домом шість днів.

Поліцейські зв'язалися із колегами в сусідній області та передали їм інформацію. Інспектори також повідомили рідних зниклої жінки.

«Охоронці порядку допомогли жінці знайти, де переночувати, а зранку за нею мають приїхати рідні. Дякуємо всім, хто долучився до доброї справи та допоміг громадянці знайти домівку», – додають у патрульній поліції.