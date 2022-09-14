У селі неподалік Шацька знайшли тіло 79-річної жінки, яка пішла збирати журавлину і не повернулась додому. Жінку розшукували вродовж двох днів і знайшли в урочищі неподалік сусіднього села Мельники.

Повідомлення про те, що зникла 79-річна мешканка Шацька, надійшло до поліції в неділю, 11 вересня. Жінка пішла до лісу збирати журавлину і не повернулася додому.

До пошуків зниклої було залучено більше ста осіб, серед яких – працівники поліції, мисливці, представники лісової охорони. Зголосилися допомогти в пошуках також військовослужбовці та представники добровольчого формування Шацької територіальної громади.

Пошукові роботи тривали з 11 по 12 вересня. Тіло жінки знайшли в урочищі Хороми біля сусіднього села Мельники. Під час поверхневого огляду на тілі не знайшли слідів насильницької смерті. Точні причини смерті встановлять судмедексперти.

«Вкотре звертаємося до жителів Шацької громади з проханням неухильно виконувати рішення щодо заборони відвідувати лісові масиви та збирати гриби і ягоди в недозволених місцях. Не наражайте на небезпеку себе та тих людей, які долучаються до пошуків зниклих», – йдеться у повідомленні Шацької громади.