ЗСУ формують перші у світі роти ударних безпілотників
Командування вже відібрали військовослужбовців, які очолять ударні роти
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Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний ухвалив створення ударних рот безпілотників. Про це повідомляє Міноборони України.
Спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ та Держспецзв'язком, в межах проекту «Армія дронів», створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проекту.
Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України.
Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. У Міноборони зазначають, що ці роти ударних безпілотників стануть першими у світі в своєму роді.
До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «ловці Шахедів» вже в Україні і захищають енергетичні об’єкти від російських дронів.
Федоров розповів, що комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.