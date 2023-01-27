Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний ухвалив створення ударних рот безпілотників. Про це повідомляє Міноборони України.

Спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ та Держспецзв'язком, в межах проекту «Армія дронів», створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проекту.

Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України.

Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. У Міноборони зазначають, що ці роти ударних безпілотників стануть першими у світі в своєму роді.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «ловці Шахедів» вже в Україні і захищають енергетичні об’єкти від російських дронів.

Федоров розповів, що комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.