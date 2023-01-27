Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «ловці Шахедів» вже в Україні і захищають енергетичні об’єкти від російських дронів. Про це він повідомив у п’ятницю, 27 січня.

«"Ловці Шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об’єкти від російських дронів... Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об’єкти США», – йдеться в його повідомленні.

Федоров розповів, що комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

Міністр також опублікував відео навчань операторів цих комплексів на полігоні.

Нагадаємо, гроші на «ловців Шахедів» збирали державна платформа UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков. За півтори доби вони зібрали 150 млн грн на купівлю трьох таких систем, хоча спершу планували купити дві системи. Вартість одного комплексу перехоплення дронів – 50 млн грн.