Новим радаром можна керувати дистанційно на відстані до 300 метрів

Збройні сили України отримали нову радіолокаційну станцію РЛС 35Д6М зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Новий радар передало українському війську державне підприємство «Іскра», яке входить до концерну «Укроборонпром». Ця радіолокаційна станція виготовлена у рамках державного замовлення у 2020 році. На сайті зазначано, що вона може працювати у гірській місцевості, за будь-яких кліматичних умов та дистанційно.

«Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями – це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами», ­­­– йдеться у повідомленні.

Як інформував раніше ZAXID.NET, вже на початку 2021 року українська армія зможе отримати нову потужну зброю, а саме чеські 152-мм самохідні гаубиці Dana М2. Державні органи Чехії вже оформили експортну ліцензію і почали виробництво системи відповідно до умов договору.