Воїни Збройних сил України активно застосовують дрони-камікадзе для нанесення ударів по ворожих цілях

Десяту модель FPV-дрона офіційно передали в експлуатацію у Збройних сил України. Безпілотник має переконливі тактико-технічні характеристики та новий масштаб виробництва. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook у середу, 2 серпня.

«Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Переконливі тактико-технічні характеристики і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів», – йдеться в повідомленні.

За словами глави оборонного відомства, відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони завершила необхідні процедури для прийняття нового дрону в експлуатацію ЗСУ. Також Резніков додав, що реалізація проекту є спільною працею Міноборони, Міністерства цифрової трансформації, компанії-виробника та всіх залучених до процесу фахівців.

Міністр зазначив, що новий FPV-дрон збирається в Україні, але переважно із іноземних комплектуючих. Однак надалі Україна має намір самостійно виробляти основні комплектуючі, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин.

Також Резніков заявив, що з початку повномасштабної війни Міноборони вже прийняло на озброєння та експлуатацію понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Також було створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

«Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі здібні команди розробників та виробників могли проявити себе», – заявив міністр.

Зазначимо, що воїни Збройних сил України активно застосовують дрони-камікадзе для нанесення ударів по ворожих цілях.