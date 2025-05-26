Ліквідований російський підполковник Сєргєй Сєрдітов

На війні проти України ліквідували командира російського танкового батальйону, 52-річного підполковника Сєргєя Сєрдітова із позивним «714». Про це у суботу, 24 травня, повідомив OSINT-аналітик Necro Mancer, ліквідацію окупанта також підтверджують російські ЗМІ.

За словами друга російського військово, його нібито ліквідували 9 травня. За даними російських пропагандистських ЗМІ, окупант отримав поранення внаслідок скиду вибухівки з FPV-дрона.

«Двоє військових отримали поранення. Сєргєй був у бронежилеті, під час вибуху він підняв ліву руку, уламок потрапив у незахищене бронежилетом місце й пробив серце. Сєргєй помер протягом п'яти хвилин», – розповів російський військовий Варченко.

Окупанта поховали 15 травня на кладовищі міста Заграйск, що біля Москви. На його могилі встановлений прапор російського 1430-го мотострілецького полку. Ймовірно, Сєрдітова ліквідували на Запорізькому напрямку, оскільки там перебуває полк, у якому він служив.

Могила ліквідованого російського підполковника Сєргєя Сєрдітова

У листопаді 2024 року російський Telegram-канал Astra повідомляв, що Сєрдітов на окупованій частині Запорізької області застрелив мобілізованого москвича Алєксєя Сєрова. Причиною вбивства нібито стало те, що Сєров разом з іншими російськими окупантами вживав алкоголь. У російському 1430 полку стверджували, що мобілізований Сєров помер внаслідок уламкового поранення, однак щонайменше двоє командирів полку були свідками його вбивства.

Додамо, що 1430-й гвардійський мотострілецький полк сформували у складі Сухопутних військ Росії восени 2022 року з мобілізованих жителів Москви та Московської області. Військові цього полку перебувають на окупованій частині Запоріжжя, зокрема, вони намагалися окупувати село Роботине у Пологівському районі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Сили оборони ліквідували 44-річного підполковника російської ФСБ на пенсії Алєксандра Бєзіна. На війні проти України окупант командував ротою 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ.