В окупованому місті Пологи Запорізької області Сили спеціальних Операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який створював перешкоди як для військових, так і для цивільних.

«Окрім створення перешкод Силам оборони України, цей комплекс загарбники використовували для придушення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом», – повідомили Сили спецоперацій у п’ятницю, 2 грудня.

Військові встановили місце розташування комплексу напередодні, після чого передали його координати артилеристам, які його знищили.

У ССО зауважили, що координати комплексу вирахував той самий підрозділ, який допоміг знищити ворожий ЗРК С-300, з якого загарбники обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло дводенне немовля.