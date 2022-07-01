Порушник ПДР у Чернівцях зізнався патрульним у вбивстві своєї 66-річної матері. Водія Peugeot поліцейські наздогнали після того, як він не зупинився на вимогу правоохоронців. Під час складання адмінпротоколу 34-річний чоловік сказав патрульним, що мав намір вчинити самогубство, бо вбив свою 66-річну маму. Після цього поліцейські поїхали за вказаною адресою, де дійсно виявили вбитою 66-річну місцеву мешканку, матір затриманого.

Про інцидент, який стався ввечері четверга, 30 червня, у Чернівцях повідомила прес-служба поліції. За даними поліцейських, на вулиці Комунальників чернівецькі патрульні помітили водія Peugeot, який порушив правила дорожнього руху та не зупинився на вимогу правоохоронців.

«Поліцейські наздогнали водія, який під час перевірки відповідних документів вів себе підозріло. У момент складання адміністративних протоколів, кермувальник розповів, що мав намір покінчити життя самогубством, бо убив свою матір», – йдеться у повідомленні поліції.

За місцем проживання жінки виїхали слідчі районного управління поліції. Там правоохоронці виявили 66-річну жінку з ознаками насильницької смерті. Криміналісти оглянули тіло загиблої та виявили у неї два проникаючі колото-різані поранення.

34-річний чоловік наразі перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.