Олександр Омельчук був обраний головою Луцької райради у грудні 2020 року

Голову Луцької районної ради Олександра Омельчука, який нещодавно виїхав за кордон, звільнили з посади. За це рішення проголосували усі присутні на засіданні депутати. Нагадаємо, що Олександр Омельчук наразі перебуває у розшуку: він є підозрюваним у справі про розтрату 350 тис. грн та підроблення документа.

Як повідомила прес-служба Луцької районної ради, голосування відбулося у середу, 14 червня. Питання про припинення повноважень депутата та звільнення з посади голови райради Олександра Омельчука розглядали на підставі його заяви, яка надійшла поштою.

У ній Олександр Омельчук зазначив, що складає повноваження у зв'язку з погіршенням здоров'я та потребою постійного лікування.

«Згідно законодавства та регламенту Луцької районної ради, голосування відбулося таємно. За результатами підрахунків лічильної комісії, «за» проголосувало 38 депутатів, «проти» - 0, «утрималось» - 0», – зазначають в райраді.

Як повідомляє ВолиньPost, новим головою райради обрали депутата від партії «За майбутнє» Олександра Гурського – старосту Прилуцького старостинського округу.

Нагадаємо, що місяць тому Олександр Омельчук опублікував відеозвернення, у якому заявив, що протягом останніх восьми місяців на нього «здійснюється психологічний тиск деякими людьми». Зокрема, йому начебто погрожували відкриттям кримінального провадження, якщо він не піде з посади. Відтак чоловік не лише виконав цю вимогу, а й виїхав за кордон.

Згодом стало відомо, що щодо посадовця таки відкрили справу через розтрату 350 тис. грн та підроблення документа. Оскільки наразі в Україні чоловіка немає, поліція оголосила його в розшук, а підозру вручила його дружині.

46-річний Олександр Омельчук із 2015 року обирався до Волинської обласної ради. У грудні 2020 року став головою Луцької районної ради. На місцевих виборах він йшов до ради як кандидат від партії «За Майбутнє», яку очолює бізнесмен та нардеп Ігор Палиця.