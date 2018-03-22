Звинувачений у розкраданні майна екс-прокурор Дмитро Сус вийшов під заставу в ₴1,2 млн

Дмитро Сус був одним з учасників силового конфлікту між НАБУ і ГПУ в серпні 2016 року

Екс-прокурор Дмитро Сус, якого звинувачують у розкраданні майна та розтраті речових доказів, вийшов з СІЗО під заставу в 1,2 млн грн. Про це повідомив його адвокат Дмитро Дмитренко, інформує «Українська правда».

За його словами, Сус вийшов з ізолятора ще 20 березня. Водночас він відмовився сказати, хто вніс заставу, посилаючись на адвокатську таємницю.

20 березня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування по справі екс-прокурора Дмитра Суса.

Нагадаємо, до листопада 2016 року Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. У ЗМІ цей підрозділ ГПУ називають «департаментом Кононенка-Грановського» - нібито він підконтрольний цим нардепам від БПП.

Сус був одним з учасників силового конфлікту між НАБУ і ГПУ в серпні 2016 року.

НАБУ пред'явило Сусу підозри за ст.191 і ст.366-1 Кримінального кодексу. Напередодні розслідування було завершено.

За версією слідства, перебуваючи на посаді старшого слідчого і заступника голови департаменту ГПУ, Сус систематично займався присвоєнням чужого майна, в тому числі у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також розтратою речових доказів шляхом продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, вилучених підозрюваним під час проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження.

Крім того, під час розслідування встановлено факт внесення підозрюваним свідомо недостовірних даних в декларації про доходи за 2015 рік. Зокрема, там не було відомостей про наявність позашляховика Audi Q7.

У липні 2017 року Солом'янський районний суд Києва обрав для Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але 16 січня цей же суд посилив міру, призначивши заставу 1,76 млн грн і давши п'ять днів на внесення грошей. Сус не зміг внести заставу і його відправили в СІЗО. Пізніше апеляційний суд знизив розмір застави до 1,2 млн грн.

У лютому суд арештував Суса без права на заставу.