Хлопець розповів, що невідомий чоловік заклеїв йому рота скотчем, виніс з будинку та покинув у кущах

На Рівненщині жінка викликала поліцію через начебто викрадення її десятирічного сина. Хлопець розповів батькам, а тоді і поліції, що невідомий чоловік зв'язав його, заклеїв рота скотчем, виніс з дому і покинув у кущах. На місце виїхали декілька слідчо-оперативних груп, оперативники та навіть керівництво поліції області. Однак за деякий час вони з'ясували, що насправді хлопець історію вигадав. На батьків дитини складуть адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків, який передбачає 850 грн штрафу.

Зранку в четвер, 2 березня, до поліції звернулась 34-річна мешканка селища Соснове. Вона розповіла, що напередодні односельчанка виявила її десятирічного сина із зв’язаними руками та ногами у кущах на окраїні селища. Хлопець повідомив, що його викрали.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, ювенальні поліцейські, оперативники управління карного розшуку та керівництво поліції області та району.

«Хлопець розповів, що близько 16:00 невідомий постукав у двері і сказав, що добре знає батьків. Хлопчик розповів, що зв’язав йому ноги, заклеїв рот скотчем та сказав, що вимагатиме в рідних 1000 грн викупу. Потому проніс декілька метрів та залишив у чагарнику. Хлопчик навіть детально описав зловмисника та вказав, у якому напрямку той пішов», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Пошуки описаного хлопцем чоловіка оперативно розпочали поліцейські: провели подворовий обхід, опитали місцевих жителів, оглянули місце події, будинок та прилеглу територію. Згодом з'ясувалось, що історію із викраденням школяр вигадав.

Як виявилось, напередодні після школи хлопець пішов гуляти із восьмирічним сусідом. Товариш запропонував пограти у шпигунів: необхідно було зв’язати руки, ноги і рот липкою стрічкою, а хто перший звільниться – той і переможець. Зі слів дітей, коли молодший уже визволився, поруч пробігав великий пес. Дитина злякалася і побігла додому, забувши про товариша.

Потому повз проходила односельчанка, яка побачила зв’язаного скотчем сусідського хлопчика. Тож він, побоюючись покарання, придумав історію про невідомого чоловіка, який його викрав.

«Із малолітніми бешкетниками поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення надалі таких дій. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей», – додають у поліції.