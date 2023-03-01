У Рівному поліція викрила 36-річного шахрая, який не платив за проживання у готелях. Чоловік заселявся у заклади, проживав там і харчувався, але в підсумку так і нічого не платив. Поліцейським він пояснив, що просто «хотів хорошого життя». Наразі він зобов'язався відшкодувати завдані збитки.

Про викриття 36-річного мешканця Рівного стало відомо в середу, 1 березня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановили слідчі, чоловік проживав у різних готелях, але грошей за це не платив. До прикладу, 16 листопада підозрюваний оселився в одному з готельно-оздоровчих комплексів Рівного та не розрахувався за проживання та харчування на загальну суму 13 тис. грн.

«Окрім того, 14 грудня він «заїхав» в іще один рівненський готель, де замовляв спочатку в діючому при ньому ресторані, а потім із сусіднього закладу їжу в номер. Працюючи за старою схемою, не оплатив за харчування майже 6400 грн, а за проживання – 4892 грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили зловмиснику підозру за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Мінімальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 51 тис. грн штрафу. Відомо, що обвинувачений свою вину визнав. Також він пояснив, що «хотів хорошого життя», та зобов'язався відшкодувати збитки.

Станом на 1 березня досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали справи відправили до суду.