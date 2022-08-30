Зіткнення сталось на тротуарній частині вулиці Володимира Великого у Чорткові

У Чорткові 39-річний велосипедист збив 10-річну дівчинку, яка каталась на самокаті. Дитину з забоями та струсом мозку госпіталізували в місцеву лікарню. Щодо інциденту розпочали розслідування, у разі доведення вини чоловікові загрожує мінімум 34 тис. грн штрафу.

Аварія сталась близько 18:00 у понеділок, 29 серпня, в Чорткові. Лікарі Чортківської лікарні повідомили поліцію, що внаслідок наїзду велосипедиста до лікарні потрапила 10-річна дівчинка.

«39-річний чортківчанин, рухаючись велосипедом по тротуарній частині, наїхав на 10-річну школярку, яка каталася на дитячому самокаті. Дитина з травмами була госпіталізовано до медичного закладу», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, у дитини попередньо діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та забої.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил). Мінімально санкція статті передбачає штраф 34 тис. грн.