Водій автомобіля ВАЗ-2109 отримав важкі травми і помер на місці ДТП

У селі Буглів неподалік Ланівців внаслідок зіткнення ВАЗ-2109 та Mercedes-Benz GL 450 загинув 54-річний чоловік. Відомо, що постраждалий був за кермом ВАЗ. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET заступник начальника відділу комунікації поліції Андрій Василик, інший водій серйозних травм внаслідок аварії не отримав. Хто саме спричинив ДТП, з'ясовує поліція.

Аварія сталась у суботу, 20 серпня, біля села Буглів Лановецької громади, повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини. На автодорозі Р-43 зіткнулись автомобілі ВАЗ-2109 та Mercedes-Benz GL 450. Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ опинився затиснутим в понівеченому салоні, звідти його визволяли рятувальники. Відомо, що 54-річний чоловік отримав важкі травми і загинув на місці події.

У прес-службі поліції Тернопільщини в коментарі ZAXID.NET уточнили, що 45-річний водій іншого автомобіля суттєвих травм не отримав, його не госпіталізували. У обох водіїв відібрали зразки крові, аби встановити, чи перебували вони в стані алкогольного сп'яніння.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.