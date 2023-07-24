Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір 14-річного хлопця, який взяв без дозволу взяв батьківське авто та спричинив ДТП з чотирма авто. Жінку оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, аварія трапилась 27 червня на вул. Миру в Мукачеві. 14-річний хлопець керував автомобілем ВАЗ-2105 не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та зіткнувся із авто марки ЗАЗ Sens, після чого його відкинуло вбік та авто зіткнулось із Škoda Fabia, яке від удару зіткнулось із іншим авто – Volkswagen Golf. Внаслідок аварії засоби отримали механічні пошкодження, завдано матеріальних збитків.

Оскільки винуватець ДТП неповнолітній, то на його матір склали протокол про неналежне виконання батьківських обовязків. У суді жінка заявила, що вона не знала, що син взяв автомобіль, та запевняла суд, що такого більше не повториться.

Справу розглянув суддя Іван Котубей, який оштрафував матір хлопця на 850 грн. Додамо, що постраждалі у ДТП водії можуть звернутись до суду із цивільними позовами, щоб стягнути компенсацію.