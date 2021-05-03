Внаслідок вибуху портативного зарядного пристрою, 14-річному підлітку з Харкова відірвало два пальці. Про це 3 травня повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Вибух стався, коли хлопець взяв у руки павербанк, від якого у той момент заряджався телефон.

«Поліцейські встановили, що 14-річний юнак перебував за місцем проживання без батьків і у нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій... Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальця лівої кисті доставили в медичний заклад», – йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією ТСН, спершу правоохоронцями розглядалась версія з вибухом петарди, але після допиту батьків з'ясувалось, що вибухнув саме зарядний пристрій.

Травмований сам викликав медиків, після чого його забрали в реанімацію у стані середньої тяжкості. Окрім відірваних пальців, підліток отримав опіки обличчя, контузію, та рвану рану лівої кисті.

Потерпілого вже прооперували, його пальці врятувати не вдалося.