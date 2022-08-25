Мікроавтобус збив неповнолітню пішохідку в селі Замок

У середу, 24 серпня, у селі Замок на Жовківщині 38-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz збив 14-річну дівчину. Після ДТП дитину госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 у селі Замок Львівського району. 38-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на пішохода – 14-річну мешканку району. Унаслідок ДТП малолітня дівчина отримала серйозні травми та була госпіталізована в реанімацію.

ДТП сталася на дорозі у селі Замок (фото поліції)

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення прави безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.