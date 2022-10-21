Суд призначив вісім років тюрми 19-річному мешканцю Луцька, який влітку цього року побив і пограбував перехожого. Хлопець наніс йому удари по голові та відібрав барсетку й мобільний. Незабаром зловмисника затримали. Відомо, що він вже має судимість, однак у прокуратурі не уточнюють, за який злочин.

Про вирок суду стало відомо у п'ятницю, 21 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Злочин 19-річний юнак скоїв ввечері 30 червня цього року. На вулиці Рівненській у Луцьку він напав на перехожого, побив його, зламавши кістки черепа, й відібрав барсетку з 4 тис. грн та мобільним телефоном.

Зловмисника оперативно затримала поліція. Ним виявився 19-річний вже судимий юнак. Хлопця відправили у слідчий ізолятор, відтоді він перебував під вартою.

Суд визнав його винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, скоєний в умовах воєнного стану) та призначив йому вісім років ув'язнення.

Зазначимо, що це мінімальне покарання за цією статтею. Максимально ж юнакові загрожувало до 15 років ув'язнення.