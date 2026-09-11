Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави

Правоохоронці викрили 19-річного жителя Славути на співпраці з ворогом. Чоловік збирав і передавав росіянам координати адмінбудівель держустанов, логістичних складів та місць зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Про це у пʼятницю, 11 вересня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, безробітного чоловіка завербували у травні цього року, коли він шукав легких доходів у телеграм-каналах. Представники російської спецслужби запропонували йому за гроші збирати інформацію про військові об’єкти. Він погодився на співпрацю.

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За вказівками росіян чоловік обходив Славуту та прилеглі території, шукаючи потенційні цілі для ударів. СБУ викрила його на початковому етапі розвідки – після отримання завдання зі збору координат для запланованих обстрілів західних областей України.

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Правоохоронці задокументували, як чоловік сфотографував на телефон фасад адміністративної будівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. Надалі він мав зібрати та передати росіянам геолокації складських приміщень українських військових.

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного у вересні за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із фотографіями українських об’єктів та їхніми координатами, позначеними на гугл-картах.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.