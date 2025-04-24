ДТП трапилась 15 листопада між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 20-річному водію вантажівки MAN, який пʼяним сів за кермо і збив на смерть велосипедистку. За скоєне обвинуваченому призначили пʼять років тюрми. Про це повідомила 24 квітня пресслужба прокуратури області.

Аварія сталася 15 листопада 2024 року між селами Піддубці та Борохів Луцького району. За даними слідства, водій автомобіля MAN збив велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку. Від отриманих травм 65-річна жінка загинула на місці події.

«На момент вчинення ДТП водій рішенням суду був на рік позбавлений права керування транспортними засобами, адже притягувався до адміністративної відповідальності за пʼяне водіння», – зазначають у прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілої, а також у невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 КК України). Обвинуваченому призначили пʼять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.