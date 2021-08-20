У себе вдома жінка виготовляла амфетамін

У Львові викрили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін. Виготовленням та збутом психотропної речовини займалася 23-річна львів’янка. Лабораторію жінка облаштувала у себе вдома.

«Як встановили правоохоронці, зловмисниця замовляла та отримувала прекурсори, а у подальшому, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, у себе вдома виготовляла психотропну речовину «амфетамін» та збувала її наркозалежним», – повідомили у поліції у п'ятницю, 20 серпня.

Фото поліції

18 серпня у помешканні жінки провели обшуки. Поліцейські виявили та вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення амфетаміну (хімічні реактиви, розчинники, колби, скляні банки, пластикові пляшки та посуд), поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом, електронні ваги, пакетики для фасування та інші речові докази. Вилучене скерували на експертизу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, канали надходження прекурсорів та причетних осіб. Триває досудове розслідування.