Поліція затримала 21-річного мешканця Запорізької області, який розповсюджував наркотики

Ввечері у четвер, 21 серпня, поліція затримала 21-річного мешканця Запорізької області, який розповсюджував наркотики у Львові. У нього вилучили понад 30 згортків з наркотиками.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, приблизно о 19.30 під час патрулювання вул. Янева у Львові дільничні офіцери з військовослужбовцями Нацгвардії помітили чоловіка, який поводився підозріло. Правоохоронці встановили особу перехожого – ним виявився 21-річний мешканець Запорізької області. З собою він мав більше 30 згортків та зіп-пакет з речовинами, схожими на наркотичні.

У хлопця вилучили понад 30 згортків з наркотиками

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Окрім згортків, які зловмисник мав при собі, поліцейські виявили неподалік 4 так звані «закладки» з наркотичними речовинами, а також ще 10 таких самих «закладок», які він встиг викинути, помітивши правоохоронців. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.