Відомий журналіст-розслідувач Дмитро Гнап почав працювати на 24 каналі ще у 2017 році

Керівництво 24 каналу відсторонило телеведучого Дмитра Гнапа через розбіжності у поглядах на вакцинацію від коронавірусу. Про призупинення співпраці заявили 1 листопада гендиректор медіахолдингу «ТРК Люкс» Роман Андрейко та Дмитро Гнап в коментарях профільному сайту про ЗМІ «Детектор медіа». Водночас обидві сторони сподіваються відновити співпрацю після завершення карантину.

«Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проектів. Дмитро по справжньому із захопленням ставиться до своєї роботи і це круто! Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут в кількох моментах наші ставлення до питання розійшлися, в тому ми вирішили призупинити проекти за участю Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24 щодо таких обмежень», – розповів гендиректор «ТРК Люкс» Роман Андрейко.

Андрейко висловив сподівання, що Гнап повернеться на телеканал після завершення карантинних обмежень. Своє відсторонення на час пандемії підтвердив і телеведучий. Гнап розповів, що в нього немає жодних претензій до керівництва 24 каналу і він готовий поновити співпрацю, коли в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула, і обмеження знімаються.

«У нас справді є розбіжності щодо вакцинації, я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом…З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розішлися і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії», – сказав Гнап.

Як нагадує «Детектор медіа», раніше Дмитро Гнап опублікував у Facebook допис на підтримку власника київського ресторану Nebos Максима Богдановича. Попри карантинні обмеження, заклад проголосив себе «місцем вільних людей» та відмовився вимагати від відвідувачів маски і сертифікати про вакцинацію.

Зазначимо, що Дмитро Гнап проєднався до команди 24 каналу ще у 2017 році. Він вів програми «Право на правду», «Перехресний допит» та «Між іншим».