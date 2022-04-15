26-річного мешканця Ужгородського району засудили до 4 років та 1 місяця ув’язнення за cерію крадіжок та незаконне поводження зі зброєю. Обвинувачений викрадав велосипеди, різні товари з магазинів, а також зберігав і перевозив патрони і гранати, які пропонував на продаж.

Як у п’ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, раніше судимий за майнові злочини 26-річний закарпатець протягом 2020-2021 років вчинив нові правопорушення.

«Чоловік викрав велосипеди, а також товари з магазинів в Ужгороді. Крім цього, зафіксовано факти незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Обвинувачений займався переміщенням і зберіганням понад сотні патронів та кількох корпусів гранат без необхідних дозволів. Частину з цих боєприпасів згодом продавав закарпатцям. Також носив при собі холодну зброю – кастет – який у чоловіка виявили правоохоронці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 26-річного мешканця Ужгородського району винним за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1, 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами) та присудив йому 4 роки 1 місяць позбавлення волі.