У неділю, 17 січня, у Жидачівському районі на Львівщині 27-річний водій ВАЗ-2106 збив двох підлітків, які йшли на узбіччі дороги. Хлопців з травмами забрали до лікарні.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 21:00 у селі Жирова Жидачівського району, біля Ходорова. 27-річний мешканець Миколаївського району на автомобілі ВАЗ-2106 здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та 17-річного жителя міста Ходорів. Про обставини ДТП в поліції наразі не повідомляють.

Унаслідок ДТП неповнолітні пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Директорка Ходорівської міської лікарні Галина Кузишин розповіла ZAXID.NET, що хлопців госпіталізували з переломами ніг, окрім того в одного є перелом плечової кістки, в іншого струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма. Їх стан середнього ступеня важкості, обоє перебувають на стаціонарному лікуванні.

Попередньо відомо, що автомобіль збив підлітків, коли вони йшли на узбіччі дороги. Водій, який збив хлопців, cпершу відвіз їх на якусь квартиру у Новому Роздолі, а згодом залишив їх біля лікарні у Новому Роздолі. До лікарні у Ходорові постраждалих госпіталізували медики. Це сталося лише через три години після ДТП. Обидва хлопці, окрім наявності фізичних травм, перебували у шоковому стані.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальні провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Загалом з початку 2021 року на дорогах Львівщини зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, внаслідок яких одна дитина загинула, 17 травмовані, серед них п’ятеро –пішоходи.