Нещасний випадок стався 23 квітня на території Крупецької громади

У Шепетівському районі рятувальники дістали з ями тіло чоловіка, якого засипало землею. Усі обставини його загибелі наразі з’ясовує поліція. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.

Виклик про подію надійшов рятувальникам 23 квітня о 11:15. Заявник повідомив, що під час облаштування колодязя в селі Полянь Крупецької громади стався зсув ґрунту. Унаслідок цього під землею опинився чоловік 1997 року народження.



«На місці провели аварійно-рятувальні роботи, під час яких тіло чоловіка дістали та передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС.

Речниця поліції Хмельниччини Інна Глега розповіла ZAXID.NET, що правоохоронці наразі встановлюють причини та обставини події. Проте детальнішу інформацію повідомлять згодом.