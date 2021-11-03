Кам’янка-Бузький районний суд на Львівщині 28 жовтня цього року виніс вирок 28-річному мешканцю селища Новий Яричів за грабіж та крадіжки. Раніше судимий за крадіжки чоловік знову потрапить до в’язниці на п’ять років.

У прокуратурі Львівщини повідомили про завершення судового розгляду кримінального провадження щодо раніше судимого 28-річного мешканця Нового Яричева, якого обвинувачували у вчиненні грабежу та крадіжок (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України).

За матеріалами справи, упродовж жовтня-листопада 2019 року чоловік вчинив грабіж та серію зухвалих крадіжок. Зокрема, грабіжник напав на перехожого на вул. Незалежності у Новому Яричеві, завдав йому декілька ударів кулаками по голові та потилиці, повалив його на землю, після чого вдібрав мобільний телефон та гаманець, в якому були 9500 гривень та документи. Окрім того, підсудний вчинив низку крадіжок з помешкань у Новому Яричеві. Проникав у житло та господарські приміщення, викрадав велосипеди, побутову, будівельну та господарську техніку.

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав обвинуваченого винним у грабежі та крадіжках. Вироком суду йому призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.