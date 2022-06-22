Порушників не мав документів на гвинтівку, тому її вилучили

У вівторок, 21 червня, у Львові 30-річний працівник складу стріляв з пневматичної гвинтівки у птахів. Чоловіка затримали патрульні і доправили у відділ поліції.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 15:00 на вул. Навроцького у Сихівському районі Львова. Комірник підприємства стріляв з гвинтівки у голубів. Це побачили перехожі та повідомили в поліцію.

30-річний працівник пояснив поліцейським, що голуби псували продукти харчування, а саме крупи, які зберігалися на складі, тому він вирішив у них стріляти. Поранених птахів на місці події не виявили.

Дозволу на гвинтівку у чоловіка не було, тому її вилучили. Порушника поліцейські супроводили у відділ поліції для подальшого з‘ясування всіх обставин. Там на нього склали протокол за стрільбу з пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях (ч. 1 ст. 174 КУпАП). Тепер чоловікові загрожує штраф від 1700 до 2250 грн.