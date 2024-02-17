31-річний фірман отримав травми, його госпіталізували до лікарні

Ввечері у п’ятницю, 16 лютого, неподалік Самбора трапилась аварія за участі легковика та гужової підводи. 31-річний фірман отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 16 лютого близько 19:00 між селами Воютичі та Бісковичі Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz A170, 24-річний житель одного з сіл району, зіткнувся з гужовою підводою, якою керував 31-річний мешканець з іншого села Самбірського району. Внаслідок ДТП водій підводи отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz A170 зіткнувся з гужовою підводою

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.