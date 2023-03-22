Причин стрілянини ужгородець пояснити не зміг

В Ужгороді поліція затримала 35-річного місцевого мешканця, який ввечері влаштував стрілянину в житловому будинку. Чоловік з пістолета стріляв по дверях і вінках сусідів, а також – у свою квартиру. Після затримання з’ясувалося, що ужгородець був п’яний. Чому вчини стрілянину – пояснити не зміг.

Як у середу, 22 березня, повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпаття, інцидент стався ввечері у вівторок, 21 березня, на вулиці Сечені в Ужгороді. Виклик про стрілянину в житловому будинку поліцейські отримали о 19:00.

На місці події з’ясувалося, що мешканець Ужгорода здійснив кілька пострілів по вікнах і дверях квартир своїх сусідів. «Заявник розповів, що чоловік із сусідньої квартири здійснив кілька пострілів у двері квартири, а потім по вікнах у коридорі будинку», – йдеться у повідомленні патрульної поліції. У прес-службі патрульної поліції ZAXID.NET уточнили, що затриманий – 35-річний мешканець Ужгорода.

Правоохоронці затримали порушника на вулиці Балога. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка пістолет. Чоловік зізнався, що здійснив кілька пострілів, але причину своїх дій не пояснив. Надалі порушником займатимуться слідчі.