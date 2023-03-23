Вбивці 42-річної жінки загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі

Поліція затримала 36-річного мешканця Сокирян за жорстоке вбивство співмешканки. Інцидент стався ввечері на вулиці, коли подружжя поверталося додому. Під час сварки чоловік почав бити жінку, кілька разів вдарив її ногами і руками по голові та тілу. Перехожі викликали швидку, однак врятувати її життя медикам не вдалося: потерпіла померла по дорозі в лікарню.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, вбивство сталося ввечері у середу, 22 березня. Виклик про інцидент на одній із вулиць Сокирян надійшов поліцейським від місцевих мешканців. Правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер спостережень та встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який неодноразово засуджений за вчинення крадіжок.

«Після спільного розпивання алкогольних напоїв подружжя поверталося додому. Посеред вулиці між ними виникла словесна суперечка. Унаслідок конфлікту чоловік наніс 42-річній жінці декілька ударів ногами і руками по голові та тілу, після чого вона втратила свідомість. Жінка померла у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування її до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). 36-річного мешканця Сокирян уже затримали, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Тіло жінки направили на експертизу для встановлення остаточних причин смерті. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.