Двох мешканців Івано-Франківської області засудили до 8 та 7,5 років ув’язнення за побиття знайомого до смерті. За даними правоохоронців, інцидент стався влітку 2018 року, коли двоє чоловіків під час конфлікту побили свого 47-річного товариша. Після бійки обоє зловмисників втекли і залишили чоловіка помирати. Потерпілого встигли доставити до лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

Про вирок двом прикарпатцям повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у понеділок, 20 березня. У суді прокурори довели, що у серпні 2018 року чоловіки під час конфлікту побили 47-річного знайомого, залишили його в будинку, а самі втекли.

«Потерпілого виявила співмешканка, яка викликала медиків. Однак, вже наступного дня 47-річний чоловік помер в лікарні від отриманих тяжких тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав двох мешканців Прикарпаття винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 121 ККУ) та при значив їм 8 та 7,5 років ув’язнення.