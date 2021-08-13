Поліцейські затримали 38-річного мешканця села Опори, який тяжко поранив ножем знайомого

У четвер уночі, 12 серпня, у селі Опори Дрогобицького району на Львівщині під час конфлікту 38-річний мешканець села двічі вдарив ножем свого 39-річного односельця. Постраждалого госпіталізували з важкими пораненнями, а винуватця різанини – затримали.

У поліції Львівщини розповіли, що близько 1:00 ночі між 38-річним та 39-річним мешканцями села стався побутовий конфлікт. Під час сварки 38-річний чоловік вдарив двічі ножем свого на рік старшого знайомого. Постраждалого госпіталізували з діагнозом «проникаючі поранення грудини та живота».

Підозрюваного 38-річного мешканця села затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують, де саме сталася різанина. За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Опори Меденицької громади. Цієї ночі чоловіки спільно розпивали алкогольні напої.