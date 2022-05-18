Сітки, за допомогою яких браконьєр виловив рибу, вилучили правоохоронці

На Хмельниччині поліція виявила 39-річного браконьєра, який ловив рибу сітками. Чоловік наловив 128 кг риби, серед якої було 28 екземплярів червонокнижного виду. Загальна вартість збитків становить близько 500 тис. грн. За статтею про незаконне заняття рибним промислом йому загрожує до 3,4 тис. грн штрафу.

Порушника виявили у середу, 18 травня, близько 04:30 на Дністровському водосховищі біля села Цвіклівці Перші Кам'янець-Подільського району. Працівники сектору водної поліції спільно з колегами із Чернівецького рибоохоронного патруля виявили 39-річного місцевого жителя, який ловив рибу за допомогою сіток.

«На момент, коли порушника виявили поліцейські, чоловік виловив 128 кг риби більш, як на півмільйона гривень. Серед улову – 28 екземплярів червонокнижних вирозубів. Незаконно виловлену рибу та знаряддя лову дізнавачі вилучили у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає штраф до 3,4 тис. грн.

Окрім того, на чоловіка склали адмінпротоколи за ч.4 ст. 85 КУпАП (порушення правил використання об’єктів тваринного світу) та ч. 2 ст. 90 КУпАП (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України). Цьому загрожує до 850 грн штрафу.