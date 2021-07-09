Народний депутат Ростислав Тістик (справа) під час передачі автомобілів адміністрації Яворівського національного природного парку

У рамках Міжнародного проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine Яворівський національний природній парк отримав 3 нових авто від Уряду Німеччини, а не за бюджетні кошти України!

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Ростислав Тістик, який активно долучився до розблокування Німецько-Української Угоди:

«Хочу подякувати нашим друзям та партнерам – уряду Німеччини! А особливо – координатору проєкту Міхаелю Бромбахер за терпіння, витримку та віру в реалізацію проекту “Підтримка природно-заповідних територій в Україні”. Проект реалізовується в рамках Німецької Фінансової Кооперації і фінансується за рахунок Кредитної Установи для Відбудови KfW.

А це – 14 млн євро для 8 Парків на території Карпатського регіону. Зокрема, Яворівський НПП отримає близько 20 млн грн на понад 15 пунктів підтримки передбачених програмою, серед яких - закупівля автомобілів, мотоциклів, комп‘ютерного обладнання, уніформ, інтернет забезпечення та, навіть, будівництво інфаструктурних об‘єктів на території!».

Німецько-Українська угода була ратифікована ще у лютому 2016 року, а з жовтня 2019 - фактично заморожена через брак уповноваженого зі сторони профільного Міністерства.

Як зазначає Ростислав Тістик:

“Спільними зусиллями багатьох людей на різних рівнях нам вдалось розблокувати міжнародну співпрацю! Минулого літа, дізнавшись про фактичне припинення робіт в рамках проєкту “Підтримка природно-заповідних територій в Україні”, провів робочу зустріч з керівництвом Парку та скерував ряд звернень. Через декілька днів провів зустріч із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, що дав ряд доручень в профільне Міністерство. Згодом - через 3 місяці плідної роботи, восени минулого року, був призначений координатор проєкту з української сторони – тим самим вдалось розблокувати міжнародну угоду та врешті розпочати реалізацію проєкту».

* публікація підготовлена прес-службою депутата