Жінка зайшла в будинок пенсіонера, била його та вимагала гроші

У вівторок ввечері, 6 квітня, у селі Бужок Золочівського району на Львівщині 40-річна жінка вчинила розбійний напад на пенсіонера в його будинку. Нападниця била пенсіонера та вимагала гроші.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 21:00 вечора 6 квітня. Незнайома жінка зайшла в незачинений будинок 80-річного пенсіонера. Спершу нападниця погрожувала господарю і вимагала гроші. Чоловік віддав грабіжниці 600 грн, однак їй виявилося цього недостатньо. Вона почала бити господаря – завдала кілька ударів по голові уламком цегли, замотаним в поліетиленовий пакет, викрала ще тисячу гривень, мобільний телефон, після чого втекла.

Після цього 80-річний мешканець зателефонував в поліцію. Поліцейські оперативно затримали нападницю. Нею виявилася 40-річна мешканка району. У неї вилучили речові докази.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) ККУ. Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна. Невдовзі затриманій оберуть міру запобіжного заходу.

Правоохоронці не розголошують, у якому населеному пункті стався розбійний напад. За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Бужок Золочівського району.