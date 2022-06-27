Мешканця Чернівецького району засудили до 11 років ув’язнення за зґвалтування 12-річного хлопчика. За даними слідства, інцидент стався ще влітку 2021 року, коли п’яний чоловік силою затягнув хлопчика до себе додому, де знущався над дитиною.

Про вирок 41-річному мешканцю Буковини повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у понеділок, 27 червня. За інформацією правоохоронців, у липні 2021 року у Чернівецькому районі п’яний чоловік силоміць завів 12-річного хлопчика до свого будинку.

«Чоловік наголошував, що йому потрібна допомога з ремонту комп’ютерної техніки. Перебуваючи у помешканні, продемонстрував дитині відеозаписи зі сценами статевих актів, роздягнув та вчинив щодо хлопчика дії сексуального характеру», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 41-річного мешканця Чернівецького району винним за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 301 ККУ (зґвалтування малолітньої дитини; розповсюдження порнографічної продукції) та засудив до 11 років позбавлення волі. Інформацію про ґвалтівника внесли до реєстру педофілів.