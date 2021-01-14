На Львівському автовокзалі тяжко травмувався 42-річний мешканець Полтави

У четвер уночі, 14 січня, на Львівському автовокзалі трапився трагічний випадок. 42-річний чоловік впав з третього поверху і отримав серйозні травми.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що інцидент трапився близько 1:00 ночі на головному автовокзалі, що на вулиці Стрийський у Львові.

За даними очевидців, чоловік ходив на третьому поверсі будівлі автовокзалу, перехилився через перила і впав вниз. Проламавши гіпсокартонну стелю, він впав на підлогу магазину, що розміщений на автостанції та сильно травмувався.

Унаслідок падіння з висоти чоловік отримав серйозні травми (фото поліції)

Першими на місце події приїхали працівники підрозділу ТОР патрульної поліції, які надали йому домедичну допомогу та зупинили кровотечу, допомогли донести постраждалого до карети швидкої допомоги.

Постраждалим виявився 42-річний мешканець Полтави. Попередньо відомо, що внаслідок падіння з висоти він отримав множинні травми – черепно-мозкову травму, перелом стегна та інше. Наразі немає інформації, чи чоловік перебував у нетверезому стані.

Подробиці інциденту з’ясовують поліцейські.