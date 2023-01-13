Аварія сталась зранку на вулиці Межовій у Луцьку

На околиці Луцька водій маршрутки на смерть збив 46-річну пішохідку. За інформацією правоохоронців, жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, коли на неї наїхав автобус, який саме розпочинав рух.

Аварія сталась у п'ятницю, 13 січня, близько 7:30, на вулиці Межова (колишня Молодогвардійська) у Луцьку, повідомляє прес-служба поліції Волині.

«43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула», – повідомляють обставини інциденту правоохоронці.

Особу загиблої встановили: це 46-річна мешканка Луцька. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Хто саме спричинив аварію, з'ясує слідство.