Судячи з фотографії, чоловік привласнив як мінімум п'ять дорожніх знаків

На Хмельниччині 47-річного чоловіка викрили на крадіжці дорожніх знаків. Навіщо він це зробив, наразі не повідомляють. Однак, судячи з фотографії, опублікованої правоохоронцями, у чоловіка знайшли як мінімум п'ять дорожніх знаків.

Про крадіжку правоохоронців повідомили працівники Полонської філії «Райавтодору». Вони зазначили, що неподалік села Білецьке Полонської громади не було деяких дорожніх знаків.

«Поліцейський офіцер громади Вадим Король спільно із начальником превенції Андрієм Макарчуком розшукали ймовірного крадія, ним виявився 47-річний місцевий мешканець. Останній протягом десяти днів викрадав дорожні знаки», – повідомляють на сторінці поліцейських офіцерів громад Хмельниччини.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовує деталі справи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна під час воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі Шепетівського райуправління поліції, чоловік поки що підозри у цій справі не отримував.