50-річний водій Skoda Fabia, якого спіймали на порушенні правил стоянки, запропонував поліцейським хабар 300 грн

У неділю, 5 лютого, біля головного залізничного вокзалу у Львові патрульні оштрафували 50-річного водія Skoda Fabia за паркування з порушенням. Він спробував уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським хабар у 300 грн.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, 50-річний водій Skoda Fabia припаркував своє авто на площі Двірцевій з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні попередили водія про відповідальність, він натомість почав вимагати, аби патрульні показали відеофіксацію правопорушення.

Водій припаркував авто на площі Двірцевій з порушенням ПДР

Підійшовши до службового автомобіля, львів’янин поклав у салон 300 грн. Інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Водій сказав, що знає про неї та продовжив наполягати, аби поліцейські не виносили постанову на нього і взяли гроші.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка в присутності експерта та понятих вилучила гроші. Тепер, окрім штрафу за порушення правил зупинки/стоянки (ч. 1 ст. 122 КУпАП), водію загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара (ст. 369 ККУ).