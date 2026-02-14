Жінка померла ще до приїзду медиків

У Львоі з вікна квартири на другому поверсі випала жінка. Від отриманих травм вона занинула на місці.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у суботу, 14 лютого. До поліції звернулись перехожі, які виявили тіло жінки без однак життя біля одного з будинків на вул. Володимира Великого. Правоохоронці встановили, що 55-річна львів’янка випала з вікна другого поверху своєї квартири та померла до приїзду медиків.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ приміткою «нещасний випадок».