У Стрию під час пожежі загинув 74-річний чоловік
Ще до прибуття медиків рятувальники проводили чоловіку серцево-легеневу реанімацію
До теми
На Львівщині на пожежі загинув 74-річний чоловік. Рятувальники вивели його з охопленої вогнем квартири, однак він помер.
Як повідомили в ДСНС, пожежа трапилась вранці в четвер, 12 лютого у Стрию. Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі пʼятиповерхового будинку на вул. Грабовецькій.
На момент прибуття рятувальників у помешканні горіли домашні речі та диван. Із задимленого приміщення надзвичайники винесли 74-річного чоловіка. До прибуття медиків рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію.
Однак чоловік помер під час реанімації працівниками швидкої. Причину пожежі встановить поліція.