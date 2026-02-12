Чоловік помер під час легенево-серцевої реанімації

На Львівщині на пожежі загинув 74-річний чоловік. Рятувальники вивели його з охопленої вогнем квартири, однак він помер.

Як повідомили в ДСНС, пожежа трапилась вранці в четвер, 12 лютого у Стрию. Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі пʼятиповерхового будинку на вул. Грабовецькій.

На момент прибуття рятувальників у помешканні горіли домашні речі та диван. Із задимленого приміщення надзвичайники винесли 74-річного чоловіка. До прибуття медиків рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію.

Однак чоловік помер під час реанімації працівниками швидкої. Причину пожежі встановить поліція.